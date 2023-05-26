Китай предложил сохранить за Россией новые регионы

WSJ: спецпредставитель КНР Ли Хуэй предложил Западу сохранить за Россией новые регионы

США и Европа должны добиться немедленного прекращению огня на Украине и сохранить за Россией новые регионы. К этому призвал спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй в ходе визита в страны ЕС, сообщает The Wall Street Journal.

По данным европейских чиновников, Ли Хуэй призвал европейские правительства рассматривать Китай как экономическую альтернативу Вашингтону, и заявил, что они должны действовать быстро, чтобы положить конец конфликту между Россией и Украиной.

Неназванные официальные лица считают, что еще рано отвергать усилия Китая добиться урегулирования конфликта, однако сомневаются в способности Пекина выступить в качестве «честного посредника» в мирных переговорах из-за его «тесного сотрудничества с Москвой».

По словам дипломата, который общался со спецпредставителем КНР, Ли Хуэю ответили, что «заморозка украинского конфликта не в интересах международного сообщества, пока Россия не выведет войска с территории Украины».

Ранее стало известно. что спецпредставитель прибыл в МИД России для консультации с главой российского дипломатического ведомства Сергеем Лавровым по украинскому кризису. Отмечается, что у китайского спецпредставителя также состоялись переговоры с замглавы ведомства Михаилом Галузиным.