Спецпредставитель КНР прибыл в МИД России

Спецпредставитель КНР Ли Хуэй прибыл в МИД России для встречи с Лавровым

Спецпредставитель Китайской Народной Республики (КНР) по Евразии Ли Хуэй прибыл в МИД России для консультации с главой российского дипломатического ведомства Сергеем Лавровым по украинскому кризису. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что у китайского спецпредставителя также запланированы переговоры с замглавы МИД России Михаилом Галузиным.

Ранее Ли Хуэй посетил Украину, где провел встречи с президентом страны Владимиром Зеленским, главой офиса Зеленского Андреем Ермаком и главой МИД Дмитрием Кулебой. Стороны затронули тему украинского конфликта, а также обменялись мнениями по поводу развития китайско-украинских отношений.

15 мая постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь призвал создать условия для начала переговоров по Украине, а не «подливать масла в огонь». Об этом он упомянул в своем выступлении на заседании Совета Безопасности ООН.