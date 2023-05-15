В Китае призвали создать условия для начала переговоров по Украине
Постпред КНР при Организации Объединенных Наций Чжан Цзюнь выступил на заседании Совета безопасности (СБ ООН) с заявлением по Украине. Его слова приводит РИА Новости.
Дипломат из Китая призвал создать условия для переговоров по Украине, а не «подливать масла в огонь». По его мнению, странам следует осознать, что необходимо найти срочное решение кризиса.
«Простых ответов на сложные вопросы не бывает. Любое всеобъемлющее решение всегда начинается с первого шага. Нельзя ждать бесконечно возобновления диалога и переговоров», — отметил он.
Цзюнь добавил, что Китай всегда занимал позицию мира в украинском конфликте. Он рассказал, что спецпредставитель КНР Ли Хуэй по евразийским вопросам намерен посетить Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию, «чтобы переговорить со всеми сторонами о политическом урегулировании украинского кризиса».
24 февраля Китай представил план мирного урегулирования конфликта на Украине из 12 пунктов. Главными предложениями Пекина стало возобновление мирных переговоров и прекращение военных действий. Китай призвал стороны уважать суверенитет всех государств с соблюдением Устава ООН и отказаться от менталитета холодной войны.