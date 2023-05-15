В Китае призвали создать условия для начала переговоров по Украине

Постпред КНР Цзюнь на заседании СБ ООН призвал создать условия для переговоров по Украине

Постпред КНР при Организации Объединенных Наций Чжан Цзюнь выступил на заседании Совета безопасности (СБ ООН) с заявлением по Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Дипломат из Китая призвал создать условия для переговоров по Украине, а не «подливать масла в огонь». По его мнению, странам следует осознать, что необходимо найти срочное решение кризиса.

«Простых ответов на сложные вопросы не бывает. Любое всеобъемлющее решение всегда начинается с первого шага. Нельзя ждать бесконечно возобновления диалога и переговоров», — отметил он.

Цзюнь добавил, что Китай всегда занимал позицию мира в украинском конфликте. Он рассказал, что спецпредставитель КНР Ли Хуэй по евразийским вопросам намерен посетить Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию, «чтобы переговорить со всеми сторонами о политическом урегулировании украинского кризиса».

24 февраля Китай представил план мирного урегулирования конфликта на Украине из 12 пунктов. Главными предложениями Пекина стало возобновление мирных переговоров и прекращение военных действий. Китай призвал стороны уважать суверенитет всех государств с соблюдением Устава ООН и отказаться от менталитета холодной войны.