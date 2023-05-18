В Китае указали на отсутствие панацеи для решения кризиса на Украине

Спецпредставитель КНР Ли Хуэй: панацеи для решения украинского кризиса нет

Спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй указал на то, что панацеи для решения украинского кризиса нет, все стороны должны создавать условия для мирных переговоров. Об этом он рассказал во время переговоров со властями Украины, приводит слова дипломата сайт МИД Китая.

«Панацеи для решения украинского кризиса не существует, все стороны должны накапливать взаимное доверие и создавать условия для мирных переговоров», — подтвердил он.

Как уточнили в китайском дипведомстве, Ли Хуэй посетил Украину, где провел встречи с президентом страны Владимиром Зеленским, главой офиса Зеленского Андреем Ермаком, главой МИД Дмитрием Кулебой. Стороны затронули тему украинского конфликта, а также обменялись мнениями по поводу развития китайско-украинских отношений.

Ли Хуэй отметил, что Китай готов содействовать международному сообществу и прилагать свои усилия для скорейшего прекращения военных действий и восстановления мира.

Ранее заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Патель признал роль Китая в урегулировании кризиса на Украине. Он также подчеркнул, что в вопросах дипломатии ничего не должно происходить без участия Киева, когда это его касается. Патель добавил, что «никто не хочет, чтобы эта война закончилась, больше, чем украинские партнеры».

15 мая постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь призвал создать условия для начала переговоров по Украине, а не «подливать масла в огонь». Об этом он упомянул в своем выступлении на заседании Совета безопасности ООН.