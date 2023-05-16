В США признали роль Китая в урегулировании кризиса на Украине

Представитель Госдепа Патель признал роль КНР в урегулировании кризиса на Украине

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Патель прокомментировал сообщения, что спецпредставитель КНР Ли Хуэй направился в Москву, Берлин, Варшаву, Киев и Париж на консультации по урегулированию украинского кризиса. Его слова приводит ТАСС.

Патель признал роль Китая в урегулировании кризиса на Украине и подчеркнул, что в вопросах дипломатии ничего не должно происходить без участия Киева, когда это его касается. Он добавил, что «никто не хочет, чтобы эта война закончилась, больше, чем украинские партнеры».

«Для КНР и, откровенно говоря, если уж на то пошло, любой страны, есть роль в дипломатической поддержке исхода, который соответствует принципам суверенитета и территориальной целостности», — подчеркнул представитель Госдепа.

Ранее постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь призвал создать условия для начала переговоров по Украине. «Простых ответов на сложные вопросы не бывает. Любое всеобъемлющее решение всегда начинается с первого шага», — отметил он.

24 февраля Китай представил план мирного урегулирования конфликта на Украине из 12 пунктов. Главными предложениями Пекина стало возобновление мирных переговоров и прекращение военных действий. Китай призвал стороны уважать суверенитет всех государств с соблюдением Устава ООН и отказаться от менталитета холодной войны.