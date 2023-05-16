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00:50, 16 мая 2023Мир

В США признали роль Китая в урегулировании кризиса на Украине

Представитель Госдепа Патель признал роль КНР в урегулировании кризиса на Украине

Фото: Unsplash

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Патель прокомментировал сообщения, что спецпредставитель КНР Ли Хуэй направился в Москву, Берлин, Варшаву, Киев и Париж на консультации по урегулированию украинского кризиса. Его слова приводит ТАСС.

Патель признал роль Китая в урегулировании кризиса на Украине и подчеркнул, что в вопросах дипломатии ничего не должно происходить без участия Киева, когда это его касается. Он добавил, что «никто не хочет, чтобы эта война закончилась, больше, чем украинские партнеры».

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«Для КНР и, откровенно говоря, если уж на то пошло, любой страны, есть роль в дипломатической поддержке исхода, который соответствует принципам суверенитета и территориальной целостности», — подчеркнул представитель Госдепа.

Ранее постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь призвал создать условия для начала переговоров по Украине. «Простых ответов на сложные вопросы не бывает. Любое всеобъемлющее решение всегда начинается с первого шага», — отметил он.

24 февраля Китай представил план мирного урегулирования конфликта на Украине из 12 пунктов. Главными предложениями Пекина стало возобновление мирных переговоров и прекращение военных действий. Китай призвал стороны уважать суверенитет всех государств с соблюдением Устава ООН и отказаться от менталитета холодной войны.

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Марина Совина
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