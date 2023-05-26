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16:10, 26 мая 2023Мир

Китай заявил о согласии с ЕС по Украине

МИД КНР: Китай и ЕС согласны в необходимости мирных переговоров по Украине

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Представители стран ЕС согласны с позицией Китая о необходимости проведения мирных переговоров по Украине. Об этом говорится в сообщении МИД Китая по случаю поездки спецпредставителя КНР по делам Евразии Ли Хуэя в страны ЕС.

«25 мая 2023 года специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй провел переговоры с главой Европейского совета Шарлем Мишелем <...> Стороны обменялись мнениями по таким вопросам, как политическое урегулирование украинского кризиса и двухсторонние отношения Китая и ЕС. Китай всегда занимал объективную и справедливую позицию по украинскому вопросу, активно продвигая мирные переговоры. Китай и ЕС во многом согласны по этому вопросу», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что Ли Хуэй прибыл в здание МИД России для консультации с главой российского дипломатического ведомства Сергеем Лавровым по украинскому кризису. Отмечалось, что у китайского спецпредставителя также были запланированы переговоры с замглавы ведомства Михаилом Галузиным.

26 мая стало известно, что во время поездки Ли Хуэя в страны ЕС он призывал к тому, чтобы США и Европа добивались немедленного прекращению огня на Украине и сохранения за Россией новых регионов. По данным европейских чиновников, Ли Хуэй призвал европейские правительства рассматривать Китай как экономическую альтернативу Вашингтону и заявил, что они должны действовать быстро, чтобы положить конец конфликту между Россией и Украиной.

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Виктория Кондратьева
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