В МИД России рассказали о сроках визита спецпредставителя КНР в Москву

Замглавы МИД России Руденко: спецпредставитель КНР Ли Хуэй приедет в Москву в конце мая

Спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй приедет в Москву к концу мая, после визита в европейские страны. Такие сроки назвал замглавы МИД России Андрей Руденко, передает ТАСС.

«Он завершает ознакомительный визит в Киев. После этого по программе Берлин, Париж, Варшава. В конце месяца он подъедет к нам», — рассказал дипломат.

По словам Руденко, идея визитов — познакомить страны с китайскими предложениями по политическому урегулированию на Украине и услышать мнения и комментарии. «Мы ждем его с нетерпением, хотим узнать, какие впечатления он привезет из своей поездки», — сообщил высокопоставленный дипломат.

Ранее стало известно, что Ли Хуэй 16 мая начнет свой официальный визит в Киев. В апреле глава КНР Си Цзиньпин по итогам телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил о скором визите в Киев его спецпредставителя для проведения углубленных консультаций для мирного урегулирования.