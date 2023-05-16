Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:34, 16 мая 2023Мир

В МИД России рассказали о сроках визита спецпредставителя КНР в Москву

Замглавы МИД России Руденко: спецпредставитель КНР Ли Хуэй приедет в Москву в конце мая

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй приедет в Москву к концу мая, после визита в европейские страны. Такие сроки назвал замглавы МИД России Андрей Руденко, передает ТАСС.

«Он завершает ознакомительный визит в Киев. После этого по программе Берлин, Париж, Варшава. В конце месяца он подъедет к нам», — рассказал дипломат.

По словам Руденко, идея визитов — познакомить страны с китайскими предложениями по политическому урегулированию на Украине и услышать мнения и комментарии. «Мы ждем его с нетерпением, хотим узнать, какие впечатления он привезет из своей поездки», — сообщил высокопоставленный дипломат.

Ранее стало известно, что Ли Хуэй 16 мая начнет свой официальный визит в Киев. В апреле глава КНР Си Цзиньпин по итогам телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил о скором визите в Киев его спецпредставителя для проведения углубленных консультаций для мирного урегулирования.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Украина признала причастность своей разведки к покушениям на известных россиян. Кто стал целью нападений?
Грузинская авиакомпания запустила продажу билетов в Россию
Госдеп отреагировал на восстановление авиасообщения между Россией и Грузией
Во Франции 14 человек предстанут перед судом по делу об обезглавливании учителя
Эрдоган рассказал о будущем в отношениях России и Турции
Заказавших убийство полицейского четверых россиян отправили в СИЗО
Российские компании стали экономить на премиях сотрудникам
Изменившегося до неузнаваемости из-за пластики мужчину задержали в аэропорту
Определены самые высокооплачиваемые вакансии в Москве
Популярный российский курорт назвали небезопасным для заработка на жилье
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.