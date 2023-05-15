Стала известна дата визита спецпредставителя КНР в Киев

AFP: спецпредставитель КНР Ли Хуэй приедет в Киев 16 мая

Спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй 16 мая начнет свой официальный визит в Киев. Об этом стало известно AFP от источника в украинских властях.

«Он будет в Киеве 16 и 17 мая», — заявил собеседник агентства.

12 мая стало известно, что спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй 15 мая направится в Европу, в том числе в Россию и Украину. Кроме того, он посетит Польшу, Францию и Германию. Ли Хуэй намерен обсудить политическое урегулирование украинского кризиса с каждой из указанных сторон.

В апреле глава КНР Си Цзиньпин по итогам телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил о скором визите в Киев его спецпредставителя для проведения углубленных консультаций для мирного урегулирования.