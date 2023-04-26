Си Цзиньпин созвонился с Зеленским

Глава КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом Украины Зеленским

Глава КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает новостное агентство «Синьхуа».

Факт беседы подтвердил и сам Зеленский, его слова передает Telegram-канал Klymenko Time. «Верю, что он (разговор — прим. «Ленты.ру»), а также назначение посла Украины в Китае даст мощный толчок развитию наших двусторонних отношений», — заявил он.

По сообщению РИА Новости, в китайском министерстве иностранных дел (МИД) отметили, что разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал приемлемые для Киева условия по мирному плану. Одним из них является продолжение конфликта, а не его заморозка.