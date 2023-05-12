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11:25, 12 мая 2023Мир

Китай анонсировал визит своего спецпредставителя в Россию и на Украину

МИД КНР: спецпредставитель Ли Хуэй отправится в Европу, в том числе в Россию и на Украину

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй 15 мая отправится в Европу, в том числе в Россию и на Украину. Визит анонсировал официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь во время брифинга, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

Представитель китайского внешнеполитического ведомства отметил, что Ли Хуэй посетит Россию, Украину, Польшу, Францию и Германию для обсуждения политического урегулирования украинского кризиса с каждой из указанных сторон.

Ван Вэньбинь подчеркнул, что с момента начала украинского кризиса Китай всегда «занимал объективную и беспристрастную позицию, активно продвигая мирные переговоры».

Ранее глава КНР Си Цзиньпин по итогам разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил о скором прибытии своего представителя с визитом на Украину и в другие страны для проведения углубленных консультаций для мирного урегулирования. 26 апреля стало известно, что делегацию возглавит Ли Хуэй.

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Семен Александров
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