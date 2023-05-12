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12:57, 12 мая 2023Мир

В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина со спецпредставителем Китая

Песков: в графике Путина пока нет встречи с китайским спецпредставителем Ли Хуэем
Начало событий в новости Китай анонсировал визит своего спецпредставителя в Россию и на Украину

Фото: Grigoriy Sisoev / Host Photo Agency / Getty Images

В графике президента России Владимира Путина пока нет встречи с китайским спецпредставителем Ли Хуэем, который планирует посетить Москву для обсуждения конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского политика Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«По линии дипломатических ведомств это все будет прорабатываться», — уточнил представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможной встрече.

15 мая китайский дипломат начнет свое турне в Россию, Польшу, Францию, Германию и на Украину для обсуждения политического урегулирования украинского кризиса.

Председатель КНР Си Цзиньпин говорил о скором прибытии своего представителя с визитом на Украину и в другие страны по итогам разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским в конце апреля.

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Виктория Кондратьева
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