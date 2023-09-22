Польша предостерегла Зеленского от новых оскорблений

Премьер Польши Моравецкий призвал Зеленского никогда не оскорблять поляков

Владимир Зеленский должен воздержаться от новых оскорблений в адрес Польши, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. Его слова приводит телеканал TVP.

Он припомнил политику его недавнее выступление на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. «Я хочу сказать... Зеленскому, чтобы он никогда больше не оскорблял поляков так, как недавно оскорбил во время своего выступления в ООН. Поляки никогда этого не позволят», — подчеркнул Моравецкий.

Он также обратил внимание на активную военную помощь Киеву со стороны Варшавы, при этом уточнив, что в приоритете сейчас вооружение Польши. «Но хаб в Жешуве — специальный логистический центр — действует, действовал и будет действовать в сотрудничестве с нашими союзниками», — добавил польский премьер.

Ранее французский политик Флориан Филиппо призвал остановить Зеленского из-за его обвинений Польши в поддержке России. В противном случае, по его мнению, произойдет катастрофа.