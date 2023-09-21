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02:46, 21 сентября 2023Мир

Зеленского призвали остановить после «бредового» обвинения в адрес Польши

Филиппо призвал остановить Зеленского после обвинения Польши в поддержке России

Фото: Mike Segar / Reuters

Президента Украины Владимира Зеленского необходимо остановить прежде, чем его действия приведут к катастрофе. Такой призыв опубликовал французский политик Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) после обвинения украинского лидера в адрес Польши.

«Польша "срочно" вызвала в МИД посла Украины после того, как Зеленский обвинил с полуслова страну в поддержке России (обвинение, кстати, бредовое, зная Польшу...)!» — написал Филиппо. По его словам, Варшава больше других союзников содействовала Киеву, в частности в принятии украинских беженцев.

«Это еще раз доказывает его (Зеленского — Прим. «Ленты.ру») безумный и до крайности своенравный характер: он никогда не захочет мира и дойдет до катастрофы, если его не остановить», — отметил французский политик.

Ранее польский президент после заседания Генассамблеи ООН заявил, что Киев напоминает утопающего, тянущего своего спасателя за собой на дно.

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    Александра Синицына
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