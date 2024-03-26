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20:36, 26 марта 2024Бывший СССР

В офисе Зеленского прокомментировали увольнение Данилова

В офисе президента Украины назвали увольнение Данилова обычной кадровой ротацией
Алексей Данилов

Алексей Данилов. Фото: Alina Smutko / Reuters

Увольнение Алексея Данилова с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины является обычной кадровой ротацией. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, пишет издание Liga.net

«Это обычные кадровые ротации. Президент говорит об этом достаточно много, что он будет усиливать команду, менять команду», — заявил Подоляк.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Данилова с поста секретаря СНБО. На его место был назначен бывший глава Службы внешней разведки (СВР) Украины Александр Литвиненко.

Как утверждает депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), Данилов не останется без новой должности — вскоре его отправят послом Украины в Норвегию.

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      Алевтина Запольская
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