Рогов: новый глава СНБО Украины Литвиненко учился в России

Председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов обратил внимание на «любопытную деталь» в биографии нового главы совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Александра Литвиненко, о которой он сообщил в разговоре с РИА Новости.

«Литвиненко в свое время окончил в Москве Институт криптографии, связи и информатики при Академии ФСБ РФ», — рассказал Рогов. Он добавил, что секретарь СНБО обучался на территории России и перенимал опыт отечественных спецслужб, однако впоследствии принял решение работать на киевский режим.

Ранее Владимир Рогов заявил, что отставка секретаря СНБО Алексея Данилова связана с дипломатическим скандалом. Он уточнил, что 20 марта Данилов оскорбил специального представителя Китая по Евразии Ли Хуэя, умышленно исковеркав его имя.