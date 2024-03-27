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06:48, 27 марта 2024Бывший СССР

В биографии нового главы СНБО Украины нашли «любопытную деталь»

Рогов: новый глава СНБО Украины Литвиненко учился в России

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов обратил внимание на «любопытную деталь» в биографии нового главы совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Александра Литвиненко, о которой он сообщил в разговоре с РИА Новости.

«Литвиненко в свое время окончил в Москве Институт криптографии, связи и информатики при Академии ФСБ РФ», — рассказал Рогов. Он добавил, что секретарь СНБО обучался на территории России и перенимал опыт отечественных спецслужб, однако впоследствии принял решение работать на киевский режим.

Ранее Владимир Рогов заявил, что отставка секретаря СНБО Алексея Данилова связана с дипломатическим скандалом. Он уточнил, что 20 марта Данилов оскорбил специального представителя Китая по Евразии Ли Хуэя, умышленно исковеркав его имя.

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      Маргарита Пименова
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