Рогов: отставка главы СНБО Данилова связана с оскорблением спецпредставителя КНР

Отставка главы Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова связана с дипломатическим скандалом. Такую причину решения Киева назвал РИА Новости глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он напомнил, что 20 марта Данилов оскорбил спецпредставителя Китая по Евразии Ли Хуэя, намеренно исказив его имя и переведя в область обсценной лексики. Тогда глава СНБО заявил, что не КНР решать, когда Киеву садиться за стол переговоров с Москвой.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что увольнение Данилова стало «продолжением перезагрузки системы управления государством». Он также сообщил, что новым главой СНБО Украины был назначен Александр Литвиненко. С 23 июля 2021 года он возглавлял Службу внешней разведки Украины.