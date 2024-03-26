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22:03, 26 марта 2024Бывший СССР

Отставку главы СНБО связали с дипломатическим скандалом

Рогов: отставка главы СНБО Данилова связана с оскорблением спецпредставителя КНР

Фото: Alina Smutko / Reuters

Отставка главы Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова связана с дипломатическим скандалом. Такую причину решения Киева назвал РИА Новости глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он напомнил, что 20 марта Данилов оскорбил спецпредставителя Китая по Евразии Ли Хуэя, намеренно исказив его имя и переведя в область обсценной лексики. Тогда глава СНБО заявил, что не КНР решать, когда Киеву садиться за стол переговоров с Москвой.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что увольнение Данилова стало «продолжением перезагрузки системы управления государством». Он также сообщил, что новым главой СНБО Украины был назначен Александр Литвиненко. С 23 июля 2021 года он возглавлял Службу внешней разведки Украины.

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      Марина Совина
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