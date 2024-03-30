Зеленский уволил нескольких советников, включая Сергея Шефира

Президент Украины Владимир Зеленский уволил нескольких советников, в том числе своего первого помощника Сергея Шефира — директора и основателя студии «Квартал-95». Об этом сообщается на сайте офиса главы государства.

«Уволить Шефира Сергея Нахмановича с должности первого помощника президента Украины», — сказано в указе. Кроме того, украинский лидер уволил советников Олега Устенко, Сергея Трофимова, Михаила Радуцкого.

Помимо этого, Зеленский освободил от должности уполномоченную президента по вопросам обеспечения прав защитников страны Алену Вербицкую и уполномоченную президента по вопросам волонтерской деятельности Наталью Пушкареву.

Ранее глава государства уволил советников главы офиса президента Андрея Смирнова и Алексея Днепрова. Вместо них он назначил на их посты двух женщин. Одной из них стала Елена Ковальская, ранее возглавлявшая главное управление стратегических коммуникаций Директората по вопросам информационной политики ОП Украины.