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12:07, 30 марта 2024Бывший СССР

Зеленский уволил нескольких советников

Зеленский уволил нескольких советников, включая Сергея Шефира
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский уволил нескольких советников, в том числе своего первого помощника Сергея Шефира — директора и основателя студии «Квартал-95». Об этом сообщается на сайте офиса главы государства.

«Уволить Шефира Сергея Нахмановича с должности первого помощника президента Украины», — сказано в указе. Кроме того, украинский лидер уволил советников Олега Устенко, Сергея Трофимова, Михаила Радуцкого.

Помимо этого, Зеленский освободил от должности уполномоченную президента по вопросам обеспечения прав защитников страны Алену Вербицкую и уполномоченную президента по вопросам волонтерской деятельности Наталью Пушкареву.

Ранее глава государства уволил советников главы офиса президента Андрея Смирнова и Алексея Днепрова. Вместо них он назначил на их посты двух женщин. Одной из них стала Елена Ковальская, ранее возглавлявшая главное управление стратегических коммуникаций Директората по вопросам информационной политики ОП Украины.

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      Кристина Есикова
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