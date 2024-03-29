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20:58, 29 марта 2024Бывший СССР

Зеленский привел в офис президента Украины двух женщин

Зеленский назначил советниками главы ОП Украины Мудрую и Ковальскую
Ирина Мудрая

Ирина Мудрая. Фото: Ministerie van Buitenlandse Zaken / Wikimedia

Украинский глава государства Владимир Зеленский уволил советников главы офиса президента (ОП) Андрея Смирнова и Алексея Днепрова. Соответствующие приказы были опубликованы на сайте президента Украины.

Вместо снятых с должностей Смирнова и Днепрова Зеленский назначил на их посты двух женщин. Одной из них стала Елена Ковальская, ранее возглавлявшая главное управление стратегических коммуникаций Директората по вопросам информационной политики ОП Украины.

Кроме того, на должность советника главы ОП также назначили Ирину Мудрую. С мая 2022 года она занимала пост заместителя министра юстиции Украины.

26 марта Владимир Зеленский уволил с поста секретаря Совета по национальной безопасности и обороне Украины Алексея Данилова, который занимал этот пост с октября 2019 года. Предположительно, его могут назначить послом Украины в Молдавии.

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