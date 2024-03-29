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15:30, 29 марта 2024Бывший СССР

В Раде сообщили о назначении экс-секретаря СНБО послом Украины в Молдавии

Гончаренко: экс-секретаря СНБО Данилова назначили послом Украины в Молдавии

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, предположительно, назначили послом в Молдавии. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) в Telegram.

«Данилов едет в Молдавию. Послом. Практически Норвегия», — сообщил он.

Ранее Гончаренко заявлял, что отправленного в отставку секретаря СНБО могут назначить послом в Норвегии. Назначение Данилова на дипломатическую должность также подтвердил Владимир Зеленский в ходе заседания обновленного состава СНБО.

Бывшего секретаря СНБО отправили в отставку во вторник, 26 марта. Данилов занимал должность с октября 2019 года.

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      Александр Курбатов
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