В Раде сообщили о назначении экс-секретаря СНБО послом Украины в Молдавии

Гончаренко: экс-секретаря СНБО Данилова назначили послом Украины в Молдавии

Экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, предположительно, назначили послом в Молдавии. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) в Telegram.

«Данилов едет в Молдавию. Послом. Практически Норвегия», — сообщил он.

Ранее Гончаренко заявлял, что отправленного в отставку секретаря СНБО могут назначить послом в Норвегии. Назначение Данилова на дипломатическую должность также подтвердил Владимир Зеленский в ходе заседания обновленного состава СНБО.

Бывшего секретаря СНБО отправили в отставку во вторник, 26 марта. Данилов занимал должность с октября 2019 года.