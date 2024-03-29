Бывшего секретаря СНБО Украины направили заниматься дипломатической работой

Бывшего секретаря СНБО Украины Данилова направили заниматься дипломатией

Отправленный в отставку президентом Украины Владимиром Зеленским бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики Алексей Данилов займется дипломатической работой. Об этом украинский лидер заявил на открытии заседания обновленного состава СНБО, передает ТАСС.

Зеленский заявил, что Данилов продолжит работу на дипломатическом направлении.

Помимо этого, он отметил функционал обновленной работы ведомства, рассказав, что основными функциями СНБО являются прогноз, доктринальная работа, кибербезопасность и контроль за выполнением решений Ставки Верховного главнокомандующего Украины.

Ранее Владимир Зеленский отправил в отставку Алексея Данилова.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил увольнение Алексея Данилова обычной кадровой ротацией.

В Верховной Раде сообщали, что Данилова могут назначить послом в Норвегии.