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21:43, 13 июля 2025Бывший СССР

Раскрыта кандидатура нового министра обороны Украины

«РБК-Украина»: Премьера Шмыгаля могут назначить новым министром обороны
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Стрингер / РИА Новости

На следующей неделе на Украине уже могут сформировать новое правительство. Действующего премьер-министра республики Дениса Шмыгаля планируют назначить министром обороны, такую кандидатуру раскрывает «РБК-Украина».

Источник издания уточнил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы уже принял решение о создании нового правительства. Его возглавит Юлия Свириденко, которая сейчас занимает должность первого вице-премьера. Шмыгаль же станет главой Минобороны страны, сменив на этом посту Рустема Умерова, который, в свою очередь, может занять место посла в США.

Также в новом правительстве хотят объединить некоторые министерства и перераспределить ряд полномочий.

Ранее Зеленский заявил, что Киев намерен провести замену посла Украины в США Оксаны Маркаровой. Он также подтвердил, что на ее место рассматривается министр обороны страны Рустем Умеров.

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