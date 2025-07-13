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23:40, 13 июля 2025Мир

Премьер Чехии обратился к Фицо с просьбой насчет санкций против России

Премьер Чехии Фиала попросил Фицо не блокировать 18-й пакет санкций против РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Olha Tanasiichuk / Global Look Press

Премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что попросил словацкого коллегу Роберта Фицо не блокировать 18-й пакет санкций против России. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

Фиала рассказал, что в субботу, 12 июля, направил письмо Фицо, в котором призвал пересмотреть свое отношение к новым ограничениям против Москвы. Он также призвал Словакию «способствовать сохранению единства и решимости, с которыми демократический мир противостоит российской агрессии».

Ранее стало известно, что Словакия на уровне постоянных представителей при Евросоюзе вновь наложила вето на принятие 18-го пакета антироссийских санкций. Сообщалось, что Братислава не возражают против рестрикций в целом, но требует конкретных компенсаций за возможные экономические потери.

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