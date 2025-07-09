Одна страна ЕС вновь заблокировала пакет санкций против России

TASR: Словакия вновь наложила вето на 18-й пакет санкций против России

Словакия на уровне постоянных представителей при Европейском союзе (ЕС) вновь наложила вето на принятие 18-го пакета санкций против России. Об этом сообщает агентство TASR со ссылкой на дипломатические источники.

Уточняется, что словацкие власти не возражают против санкций в целом, в отличие от Венгрии, но требуют конкретных компенсаций за возможные экономические потери. При этом переговоры между Братиславой и Брюсселем пока не принесли результатов.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что Братислава не поддержала новые санкции против России из-за желания защитить собственные национальные интересы.

До этого в Германии заявили, что 18-й пакет санкций ЕС против России «в принципе принят». «Со стороны Словакии были оговорки, которые, насколько мне известно, были решены в ходе переговоров за последние несколько дней», — сказал официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.