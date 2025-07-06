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02:46, 6 июля 2025Мир

Фицо объяснил отказ Словакии поддержать санкции против России

Фицо: Словакия защищает свои интересы, не поддержав новые санкции против России
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Братислава не поддержала новые санкции против России из-за желания защитить собственные национальные интересы. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, его слова приводит агентство «Прайм».

«Мы проходим испытание независимостью и защитой наших национальных интересов в то время, когда отказываемся поддержать очередной пакет санкций против России до тех пор, пока не получим ответы на вопросы, кто и как нас будет защищать и компенсировать ущерб, который будут нанесен Словакии идеологическим предложением Европейской комиссии остановить с 1 января 2028 года любые поставки российского газа», — объяснил Фицо.

Ранее в Германии заявили, что 18-й пакет санкций ЕС против России «в принципе принят». «Со стороны Словакии были оговорки, которые, насколько мне известно, были решены в ходе переговоров за последние несколько дней», — сказал официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.

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