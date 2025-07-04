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14:24, 4 июля 2025Мир

Германия заявила о принятии 18-го пакета санкций против России

Reuters: В кабмине ФРГ утверждают, что 18-й пакет санкций против РФ принят
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

В кабмине Германии утверждают, что 18-й пакет санкций Европейского союза (ЕС) против России «в принципе принят». Об этом заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус, сообщает Reuters.

«Со стороны Словакии были оговорки, которые, насколько мне известно, были решены в ходе переговоров за последние несколько дней», — сказал он.

По словам представителя немецкого правительства, Европейский совет неделю назад продлил действующие санкции, а 18-й санкционный пакет также в принципе принят.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый пакет санкций Евросоюза против России примут при председательстве Дании. Уточняется, что 1 июля Дания приняла председательство в Совете ЕС у Польши.

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