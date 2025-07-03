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17:29, 3 июля 2025Мир

Глава ЕК раскрыла подробности принятия 18-го пакета санкций ЕС против России

Фон дер Ляйен: Новый пакет санкций против РФ примут при председательстве Дании
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Omar Havana / AP

Новый пакет санкций Европейского союза (ЕС) против России примут при председательстве Дании. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, сообщает РИА Новости.

«Одним из первых результатов председательства Дании станет 18-й пакет санкций», — сказала она.

Уточняется, что 1 июля Дания приняла председательство в Совете ЕС у Польши. Королевство будет председательствовать до конца 2025 года.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко выразил мнение, что Евросоюз может принять 18-й пакет санкций против России в измененном виде. Он отметил, что ЕС может пойти на этот шаг после урегулирования требований Венгрии и Словакии.

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