Глава ЕК раскрыла подробности принятия 18-го пакета санкций ЕС против России

Фон дер Ляйен: Новый пакет санкций против РФ примут при председательстве Дании

Новый пакет санкций Европейского союза (ЕС) против России примут при председательстве Дании. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, сообщает РИА Новости.

«Одним из первых результатов председательства Дании станет 18-й пакет санкций», — сказала она.

Уточняется, что 1 июля Дания приняла председательство в Совете ЕС у Польши. Королевство будет председательствовать до конца 2025 года.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко выразил мнение, что Евросоюз может принять 18-й пакет санкций против России в измененном виде. Он отметил, что ЕС может пойти на этот шаг после урегулирования требований Венгрии и Словакии.