Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:51, 2 июля 2025Мир

В МИД допустили принятие ЕС санкций против России в измененном виде

Грушко: ЕС может принять 18-й пакет санкций против России в измененном виде
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетСанкции против России:

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) может принять 18-й пакет санкций против России в измененном виде после урегулирования требований Венгрии и Словакии. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в эфире телеканала «Россия-24».

По словам заместителя главы российского внешнеполитического ведомства, Будапешт и Братислава требуют для себя гарантий энергетической безопасности в случае принятия 18-го пакета санкций.

«Я не исключаю, что в каком-то виде этот пакет может быть видоизмененным», — сказал он.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил заблокировать новый пакет санкций ЕС против России. Он подчеркнул, что Братиславе нужны надежные гарантии «минимизации ущерба» после предусмотренного новыми санкциями прекращения поставок газа из России в страны ЕС.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Баку рассказали о ходе расследования крушения самолета AZAL

    В России обратили внимание на признание Генштаба ВСУ

    55-летняя Ума Турман снялась в откровенном наряде для журнала

    Австралию накрыл «бомбовый циклон»

    В российском регионе вынесли первый приговор о госизмене

    В сети появилось фото с поднятым над крупнейшим рынком Москвы флагом Азербайджана

    Россияне назвали любимые способы празднования Дня семьи

    На Западе оценили российский бронепоезд «Енисей»

    Гонорары Кадышевой рекордно выросли за полгода

    Звезда «Реальных пацанов» купила квартиру в Перми

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости