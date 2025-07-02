В МИД допустили принятие ЕС санкций против России в измененном виде

Грушко: ЕС может принять 18-й пакет санкций против России в измененном виде

Европейский союз (ЕС) может принять 18-й пакет санкций против России в измененном виде после урегулирования требований Венгрии и Словакии. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в эфире телеканала «Россия-24».

По словам заместителя главы российского внешнеполитического ведомства, Будапешт и Братислава требуют для себя гарантий энергетической безопасности в случае принятия 18-го пакета санкций.

«Я не исключаю, что в каком-то виде этот пакет может быть видоизмененным», — сказал он.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил заблокировать новый пакет санкций ЕС против России. Он подчеркнул, что Братиславе нужны надежные гарантии «минимизации ущерба» после предусмотренного новыми санкциями прекращения поставок газа из России в страны ЕС.