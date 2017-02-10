Протестную акцию Шайи ЛаБафа закрыли из-за потенциального насилия

Акция протеста актера Шайи ЛаБафа против президента США Дональда Трампа под названием «Он нас не разделит» была окончена досрочно. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщает TMZ.

В рамках акции прохожим предлагалось говорить фразу «Он нас не разделит» перед камерой, установленной возле Музея движущегося изображения (Museum of the Moving Image). С нее велась онлайн-трансляция протеста. Однако галерея демонтировала устройство, а без записи акция не имеет смысла. Как объяснили в музее, небольшая площадка возле камеры стала «эпицентром насилия».

Материалы по теме Президент расколотой нации В каких условиях в Вашингтоне прошла инаугурация Дональда Трампа

25 января полиция Нью-Йорка арестовала ЛаБафа по подозрению в атаке на прохожего во время протеста.

Актер запустил свой проект после инаугурации Трампа. Изначально планировалось, что перформанс продлится четыре года, то есть в течение всего президентского срока республиканца.

ЛаБаф снялся в фильмах «Трансформеры», «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», «Нимфоманка», «Ярость» и «Паранойя». Актер также известен своими перформансами. В феврале 2016 года он целый день катался в лифте здания в Оксфорде (Англия) с незнакомцами, а в ноябре 2015-го в течение трех суток пересматривал собственные фильмы.