Поместья семьи главы Росгвардии показали на видео и оценили

Сын главы Росгвардии Виктора Золотова владеет особняком в Барвихе (элитный поселок в Одинцовском районе Московской области), приблизительная стоимость которого оценивается в 700 миллионов рублей. Об этом сообщает «Новая газета». Издание опубликовало съемку с дрона поместий членов «родового гнезда» главнокомандующего войсками национальной гвардии.
В ролике показан каскад прудов на территории особняка Золотова-младшего и аккуратно высаженные аллеи с извилистыми дорожками. По соседству расположен другой роскошный дом и участок, который, по данным журналистов, принадлежит Юрию Чечихину, зятю Виктора Золотова. Суммарная площадь его «родового гнезда» составляет 2 гектара земли, а стоимость, по приблизительным подсчетам, превышает 1,5 миллиарда рублей.
По данным издания, участок в «деревне миллиардеров» 23-летний сын Золотова приобрел в ноябре 2003 года. Строительство дома площадью почти 700 квадратных метров было окончено через три года.
11 сентября в сети появилось видео, на котором директор Росгвардии Виктор Золотов вызвал оппозиционера Алексея Навального на дуэль и пообещал превратить его в «сочную отбивную». Поводом стало расследование о завышенных ценах на продукты, которые закупаются для силовой структуры. После этого на рассмотрение нижней палаты парламента депутатом от ЛДПР был внесен «Дуэльный кодекс России», повторяющий свод правил 1912 года.