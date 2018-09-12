В России после выступления главы Росгвардии захотели узаконить дуэли

Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов внес на рассмотрение нижней палаты парламента «Дуэльный кодекс РФ» и законопроект о введении его в действие. Соответствующие документы опубликованы в думской электронной базе данных в среду, 12 сентября.

«В последнее время появилась тенденция со стороны государ­ственных и муниципальных служащих вызывать на дуэль граждан, выражающих отличные от официальных точки зрения. В целях упорядочения основных причин вызова на дуэль и порядка ее проведения предлагается настоящий проект Дуэльного Кодекса», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Автор инициативы отмечает, что дуэль должна происходить только между равными, ее цель — «решить недоразумение между отдельными государственными или муниципальными служащими между собой, не прибегая к посторонней помощи». В документе подчеркивается, что между гражданами дуэль возможна, но является аномалией.

В самом кодексе содержится более 80 пунктов, которыми регламентируются различные формы дуэлей, в частности на пистолетах и саблях.

«Условия дуэли на саблях одинаковы с условиями дуэли на шпагах. Единственное различие заключается в том, что дуэль данного рода оружия может происходить на прямых или кривых саблях. В первом случае противники могут рубить и колоть, во втором — только рубить», — говорится в кодексе.

Дуэльный кодекс, который повторяет кодекс Дурасова 1912 года, предлагается ввести с октября.

11 сентября в сети появился ролик, в котором директор Росгвардии Виктор Золотов вызывает оппозиционера Алексея Навального на дуэль и обещает превратить его в «сочную отбивную».

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