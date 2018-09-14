Москвичи скупили тысячи объектов недвижимости за МКАД из-за погоды

Теплая погода, наблюдавшаяся в Московской области на протяжении всего летнего сезона 2018-го, подстегнула спрос на загородное жилье в регионе. Об этом говорится в сообщении агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 14 сентября.

По данным аналитиков, за три летних месяца 2018 года в Московской области продали на 18 процентов больше дач, участков и всесезонных домов, чем в июне — августе 2017-го. Всего за сезон в Подмосковье реализовали почти 3,5 тысячи загородных объектов только на первичном рынке.

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Наибольшей популярностью пользовались участки без подряда — их выбрали 63 процента покупателей. 22 процента клиентов приобрели квартиру в малоэтажном доме, 8 процентов — таунхаус или дуплекс, 7 процентов — коттедж.

Эксперты также отмечают, что минувшим летом каждый восьмой — девятый просмотр заканчивался заключением сделки, в то время как стандартное соотношение этих показателей в массовом сегменте равно 10:1. Таким образом, результативность показов улучшилась в среднем на 15 процентов.

В августе текущего года стало известно, что доля молодых покупателей — в возрасте 25-35 лет — на рынке загородной недвижимости Московской области достигла 32 процентов. Особой популярностью у молодежи пользуются таунхаусы площадью до 100 квадратных метров в поселках ближайшего Подмосковья.

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