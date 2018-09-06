Овечкин поселится за МКАД

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин приобрел 40 соток земли в Истринском районе Московской области и планирует построить на участке дом. Об этом пишет онлайн-издание StarHit.

Участок находится неподалеку от загородного особняка родителей хоккеиста. По информации издания, Овечкин выбрал для своего будущего дома саксонский стиль. В здании будет запроектировано три этажа, несколько спален и ванных комнат.

Хоккеист собирается переехать в новый дом вместе со своей семьей через три года, когда закончится его контракт с «Вашингтон Кэпиталз», отмечает StarHit.

8 июня Овечкин вместе с «Вашингтон Кэпиталс» впервые в карьере завоевал Кубок Стэнли. «Кэпиталс» обыграли «Вегас Голден Найтс» со счетом 4:3, одну из шайб забросил Овечкин. В мае 2018-го генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан похвалил Овечкина и отметил, что в прогрессе российского форварда велика заслуга его супруги, Анастасии Шубской.

Александр Овечкин женился на Анастасии Шубской летом 2017 года, 18 августа 2018-го супруги стали родителями.

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