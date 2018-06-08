Овечкин и Шубская станут родителями

Жена нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина Анастасия Шубская ждет ребенка. Об этом в своем Twitter-аккаунте написала журналист Washington Post Изабель Хуршудян.

«Овечкин и его жена ждут своего первого ребенка. Она была на льду сегодня с сестрой и отцом. Болельщики поздравили ее и Алекса с беременностью», — сообщила Хуршудян.

Материалы по теме «Он пожертвовал всем ради победы» Овечкин принес «Вашингтону» первый Кубок Стэнли в истории. И стал легендой

Ранее 8 июня Овечкин вместе с «Вашингтоном» впервые в карьере завоевал Кубок Стэнли. В пятом матче финальной серии плей-офф «Кэпиталс» обыграли «Вегас Голден Найтс» со счетом 4:3, одну из шайб забросил Овечкин.

В конце мая генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан похвалил Овечкина и отметил, что в прогрессе российского форварда велика заслуга супруги. Шубская — дочь актрисы Веры Глаголевой. Пара поженилась в августе 2016 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!