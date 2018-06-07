Овечкин впервые выиграл Кубок Стэнли

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс», капитаном которого является российский нападающий Александр Овечкин, стал обладателем Кубка Стэнли, победив в пятом матче финальной серии «Вегас Голден Найтс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась победой «Вашингтона» на выезде со счетом 4:3. У гостей шайбами отметились Якуб Врана, Александр Овечкин, Деванте Смит-Пелли и Ларс Эллер. Среди хозяев шайбы забросили Нейт Шмидт, Давид Перрон и Райлли Смит.

Окончательный счет в серии — 4-1 в пользу «столичных».

32-летний Овечкин с 2005 года выступает за «Вашингтон». В этом сезоне форвард впервые вышел с командой в финал Кубка Стэнли и впервые завоевал трофей.

В активе форварда три победы на чемпионатах мира вместе со сборной России (2008, 2012, 2014).

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