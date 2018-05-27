В результатах Овечкина нашли заслугу жены

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталс» Брайан Маклеллан в преддверии финала Кубка Стэнли прокомментировал игру нападающего команды Александра Овечкина. Его слова приводятся на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«В этом сезоне он лучше смотрится в командной структуре. Он демонстрирует самый системный хоккей в карьере. Я думаю, что его жена Настя оказала на него хорошее влияние, и это сказалось на игре», — заявил Маклеллан.

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Жена Овечкина Анастасия Шубская — дочь актрисы Веры Глаголевой. Пара поженилась в августе 2016 года.

В ночь на 24 мая «Кэпиталс» обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счетом 4:0 в решающем седьмом матче полуфинала Восточной конференции НХЛ и пробился в финал Кубка Стэнли. Овечкин отметился голом.

Овечкин был выбран под первым номером в первом раунде драфта НХЛ в 2004 году. К «Кэпиталс» нападающий присоединился в 2005 году. В составе национальной сборной России хоккеист трижды становился чемпионом мира.

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