Овечкин установил рекорд в Кубке Стэнли

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил шайбу в ворота «Питтсбург Пингвинс», став первым игроком столичного клуба, заработавшим 100 очков в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Видео заброшенной россиянином шайбы опубликовано в Twitter-аккаунте Eurosport.

В начале третьего периода Овечкин забросил шайбу в «девятку» ворот Мэтта Мюррея. Россиянин стал первым в истории «Кэпиталс» хоккеистом, которому покорилась отметка в сотню заработанных очков по системе «гол плюс пас», сообщает официальный Twitter-аккаунт пиар-службы лиги. Несмотря на успехи россиянина, «Вашингтон» в итоге уступил со счетом 2:3 в матче розыгрыша Кубка Стэнли.

Овечкин — воспитанник московского «Динамо». Россиянина выбрали под первым номером в первом раунде драфта НХЛ в 2004 году. К «Кэпиталс» нападающий присоединился в 2005 году. В составе национальной сборной России хоккеист трижды становился чемпионом мира.

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