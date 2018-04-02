Овечкин провел тысячный матч в НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин в тысячный раз вышел на лед в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Овечкин принял участие в гостевом матче регулярного сезона НХЛ против «Питтсбург Пингвинс». «Кэпиталс» одержали победу со счетом 3:1, при этом российский нападающий ни разу не поучаствовал в атаке на ворота соперника. Овечкин стал седьмым россиянином в истории лиги, проведшем тысячу игр. Первое место занимает Алексей Ковалев, принявший участие в 1316 матчах НХЛ.

13 марта россиянину покорился другой рекорд. 32-летний Овечкин записал на свой счет 600-ю шайбу в НХЛ. Тогда команде из Вашингтона удалось переиграть в овертайме «Виннипег» со счетом 3:2.

Овечкин выступает в составе «Вашингтон Кэпиталс» с 2005 года. Будучи воспитанником московского «Динамо» россиянин был выбран под первым номером в первом раунде драфта НХЛ в 2004 году. Овечкин трижды становился чемпионом мира в составе сборной России.

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