Александр Овечкин вложился в сеть пиццерий Papa John’s в России

Нападающий сборной России по хоккею и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин инвестировал в сеть пиццерий Papa John’s в России. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

О том, какую конкретно сумму инвестировал Овечкин, не сообщается. Также не уточняется, какую долю в компании он получил. В 2016 году хоккеист снялся в англоязычной рекламе Papa John’s, а в 2017 году стал лицом бренда «Папа Джонс» в России.

Президент PJ Western — мастер-франчайзи сети в России и Белоруссии — Кристофер Уинн отметил, что в конце 2017 года компания завершила третий раунд инвестиций и привлекла 10 миллионов долларов. Вторым инвестором выступил управляющий акционер PJ Western — Global Restaurant Management.

В прошлом году выручка PJ Western составила 4,5 миллиарда рублей. Компания стала одним из крупнейших франчайзинговых предприятий Papa John’s в мире.

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