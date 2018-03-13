Овечкин забросил 600-ю шайбу в НХЛ

@NHL / Twitter

Российский хоккеист Александр Овечкин забросил 600-ю шайбу за годы своей карьеры в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается в Twitter-аккаунте турнира.

Овечкин забил 599-ю и 600-ю шайбы в составе клуба «Вашингтон Кэпиталс» во время матча с канадским «Виннипегом». Команда Овечкина одержала победу над соперниками в овертайме со счетом 3:2. Победную шайбу забросил другой российский хоккеист в составе вашингтонского клуба — Евгений Кузнецов.

Александр Овечкин, воспитанник московского «Динамо», был выбран под первым номером в первом раунде драфта НХЛ в 2004 году. К «Кэпиталс» он присоединился в 2005 году. В составе национальной сборной России хоккеист трижды становился чемпионом мира.

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