«Вашингтон» вышел вперед в финале Кубка Стэнли

«Вашингтон Кэпиталс» в домашней игре победил «Вегас Голден Найтс» в третьем матче серии в финале Кубка Стэнли. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч завершился со счетом 3:1. У хозяев шайбы забросили Александр Овечкин (22-я минута), Евгений Кузнецов (33), и Деванте Смит-Пелли (54). В составе гостей шайба на счету Томаша Носека (44).

Лучшим игроком встречи был признан Кузнецов, пропустивший из-за травмы большую часть предыдущего матча.

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу «столичных». Следующий матч пройдет в Вашингтоне 5 мая.

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