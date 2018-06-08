Овечкин прокомментировал победу в финале Кубка Стэнли

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин поделился эмоциями после победы над «Вегас Голден Найтс» в финальной серии Кубка Стэнли. Слова капитана «столичных» приводит сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Чувствую себя почти как во сне. Это был долгий и трудный сезон. Мы ждали этого момента долго, очень долго. Я ждал его с первого дня. И я счастлив, что оказался связан с этой организацией и провел в ней все эти 13 или 14 лет. Я сейчас невероятно взволнован и мне сложно говорить», — признался 32-летний Овечкин.

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Ранее 8 июня «Вашингтон» обыграл «Вегас» в пятом матче финальной серии (4:3) и впервые в своей истории завоевал Кубок Стэнли. Овечкин забросил одну из шайб и был признан самым ценным игроком плей-офф турнира.

Овечкин выступает за «Кэпиталс» с 2005 года. До нынешнего сезона россиянин ни разу не выходил в финал Кубка Стэнли.

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