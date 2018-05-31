Вратарь «Вашингтона» шокировал Овечкина «лучшим сейвом в истории»

@NBCSCapitals / Twitter

Вратарь «Вашингтон Кэпиталс» Брэйден Холтби отразил шайбу после броска по пустым воротам во втором матче финальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Найтс». Видеозапись опубликована в Twitter-аккаунте NBC Sports Capitals.

За две минуты до конца третьего периода нападающий «Вегаса» Алекс Так был выведен на пустые ворота, однако Холтби, развернувшись и выставив клюшку, сумел отразить бросок. Благодаря этому «Вашингтон» одержал победу со счетом 3:2.

В Twitter-аккаунте NBC Sports Capitals была опубликована видеозапись с трибун, на которую попала реакция одного из болельщиков на сейв. «Этот парень только что увидел, как Холтби совершил лучший сейв в истории», — написало издание.

— NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) 31 мая 2018, 05:20

Игра Холтби заставила схватиться за бороду капитана «Вашингтона» Александра Овечкина. Россиянин в этой встрече впервые в карьере забросил шайбу в финале Кубка Стэнли.

Благодаря действиям голкипера «Вашингтон» сумел сравнять счет в серии — 1:1. Первую встречу столичная команда проиграла со счетом 4:6.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!