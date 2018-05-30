Овечкину пожелали смерти

Российский спортивный журналист и хоккейный обозреватель Слава Маламуд пожелал смерти хоккеисту «Вашингтон Кэпиталс» Александру Овечкину из-за его провластной позиции. Об этом сообщает портал Sports.ru.

В своем Twitter-аккаунте бывший обозреватель «Спорт-Экспресса» связал убийство журналиста и бывшего военного корреспондента Аркадия Бабченко с действиями российских властей. Оппозиционно настроенный Маламуд подверг критике тех, кто симпатизирует власти. В частности, нападающего «Кэпиталс» Овечкина.

«Если он (Овечкин — прим. «Ленты.ру») завтра умрет, мир станет лучше», — написал Маламуд на английском. При этом он подчеркнул, что вовсе не собирается быть нежным с кем-то.

Вскоре запись была удалена, однако журналист продолжил критиковать спортсмена в других постах.

«Я не Бабченко. Заказывать мое убийство — скучно. Если только Овечкин сам этого не попросит, хотя, видимо, ему достаточно того, что «Кэпс» отказали мне в аккредитации (о чем врет мне прямо в лицо). Он настоящая находка», — написал Маламуд в ответ на вопрос о том, не боится ли он покушения после своих выступлений.

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Бабченко был застрелен в Киеве вечером 29 мая. По словам начальника Главного управления Нацполиции в Киеве Андрея Крищенко, основная версия убийства — профессиональная деятельность.

1 ноября 2017 года Овечкин создал движение в поддержку действующего президента России Владимира Путина. Хоккеист назвал его PutinTeam.

Маламуд живет в США. Писал для «Спорт-Экспресс», NHL.com. В данный момент работает корреспондентом в «Советском спорте». Выступает с критикой в адрес российских властей в социальных сетях.

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