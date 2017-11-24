Овечкин заявил об открытии сайта «Команды Путина»

Хоккеист Александр Овечкин, создатель общественного движения в поддержку Владимира Путина, объявил об открытии сайта проекта. Об этом он написал в своем Instagram.

По словам спортсмена, с помощью портала www.putinteam.ru каждый может стать «частью огромной команды, объединяющей людей, которые гордятся страной и хотят сделать Россию сильной. Все, кто поддерживают эти ценности, и есть PutinTeam», — отметил он.

На указанном портале указано, что полная версия сайта будет запущена 7 декабря. На данный момент присоединиться к «Команде Путина» возможно через соцсеть «ВКонтакте».

1 ноября Овечкин объявил в соцсетях о создании движения в поддержку президента России Владимира Путина, которое он решил назвать Putin Team. Он добавил, что всегда открыто поддерживал главу государства. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль положительно оценивает инициативу хоккеиста.