Шахматист Карякин присоединился к «Команде Путина»

Шахматист Сергей Карякин вступил в общественное движение под названием Putin Team («Команда Путина»), созданное хоккеистом Александром Овечкиным. Об этом он написал в своем Twitter.

27-летний Карякин признался, что всегда открыто поддерживал президента России, и порадовался возможности сделать это официально.

12 ноября в «Команду Путина» вступил хоккеист «Питтсбург Пингвинс» и сборной России Евгений Малкин.

Овечкин объявил о создании движения Putin Team 2 ноября. Кремль поддержал инициативу спортсмена. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что форма реализации этой инициативы пока не определена.

В ноябре 2016-го Карякин встречался с норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за титул чемпиона мира по классическим шахматам. 12 основных партий не выявили победителя, судьба титула решилась на тай-брейке, где сильнее оказался Карлсен.