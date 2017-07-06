Шахматист Карякин раскрыл подробности беседы с Путиным

Шахматист Сергей Карякин рассказал о деталях встречи с президентом России Владимиром Путиным. Его слова приводит «Советский спорт».

«Разговаривали с Путиным только о шахматах. То, чем он занимается намного сложнее шахмат. Можно сказать, что он гроссмейстер в политике. В политике и в шахматах очень много общего. И там и там необходимо продумывать на несколько ходов вперед. Поэтому, если Владимир Владимирович захочет заняться шахматами, я готов ему помочь», — заявил Карякин.

Встреча Карякина с Путиным прошла в подмосковной резиденции главы государства. Президент поздравил спортсмена с последними достижениями и поблагодарил за вклад в развитие шахмат в России.

С 11 по 30 ноября 2016 года в Нью-Йорке проходил матч за титул чемпиона мира по классическим шахматам между Карякиным и норвежцем Магнусом Карлсеном. Соперники не выявили победителя в 12 основных партиях, судьба титула решилась на тай-брейке, где сильнее был Карлсен.