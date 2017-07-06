Глава ФИДЕ прокомментировал возвращение Каспарова в шахматы

Возвращение Гарри Каспарова хорошо для шахмат, но нарушает решение комиссии по этике ФИДЕ. Об этом заявил президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов. Его слова в четверг, 6 июля, приводит «Р-Спорт».

«То, что Каспаров вернулся в шахматы, хорошо. Он многого достиг в шахматах и стал чемпионом мира. С другой стороны, он отстранен ФИДЕ до октября этого года. Ведь два года назад комиссия по этике ФИДЕ отстранила его от шахмат за случай коррупции. Поэтому он нарушает решение комиссии по этике», — сказал Илюмжинов.

По его словам, Каспаров дал взятку президенту Шахматной федерации Сингапура Игнатиусу Леонгу на выборах президента ФИДЕ. Илюмжинов также отметил, что турнир, в котором собирается принять участие чемпион, — частный, и комиссия по этике может допустить его до участия в нем.

Ранее в четверг сообщалось, что российский гроссмейстер Гарри Каспаров возобновит карьеру шахматиста и примет участие в этапе турнира Grand Chess Tour в американском Сент-Луисе.

Соревнования пройдут со 2 по 12 августа. Его призовой фонд составляет 300 тысяч долларов. Каспаров примет участие в турнире по рапиду и блицу, который пройдет после основных соревнований с 14 по 19 августа. Ему будут противостоять девять шахматистов, в числе которых соотечественники Сергей Карякин и Ян Непомнящий.

Каспаров — 13-й чемпион мира по шахматам. Он удерживал титул сильнейшего шахматиста планеты с 1985 по 1993 год. В 2005-м он объявил о завершении карьеры.