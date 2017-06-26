Женская сборная России по шахматам впервые выиграла командный чемпионат мира

Женская сборная России по шахматам победила на командном чемпионате мира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Российская команда обеспечила себе победу после ничьи Александры Костенюк в матче против украинки Анны Ушениной. Перед заключительным туром россиянки опережали идущих вторыми украинок на 4 очка.

За сборную России помимо Костенюк выступали Екатерина Лагно, Валентина Гунина, Александра Горячкина и Ольга Гири.

Эта победа стала для женской сборной России первой в истории на командном чемпионате мира. Ранее сборная завоевывала медали на всех пяти предыдущих мировых первенствах: серебро в 2007, 2009, 2011 и 2015 годах и бронза в 2013.

19 июня мужская сборная России одержала победу над Украиной со счетом 2,5:1,5 в третьем туре командного чемпионата мира по шахматам.

Женский командный чемпионат мира по шахматам проходит в Ханты-Мансийске с 16 по 27 июня.