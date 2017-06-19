Россияне обыграли украинцев на командном чемпионате мира по шахматам

Мужская сборная России одержала победу над Украиной со счетом 2,5:1,5 в третьем туре командного чемпионата мира по шахматам. Об этом сообщает ТАСС.

Петр Свидлер сыграл вничью с Русланом Пономаревым, Никита Витюгов разошелся миром с Александром Арещенко, Владимир Федосеев — с Мартыном Кравцивом, а Ян Непомнящий оказался сильнее Антона Коробова.

В соревнованиях среди мужчин после трех туров лидирует сборная Польши, которая набрала шесть очков. Россияне и китайцы записали в актив по пять баллов и делят второе место.

Матчи турнира играются на четырех досках, победитель получает два очка, за ничью командам начисляется по очку. Чемпионат мира, проходящий в Ханты-Мансийске, завершится 26 июня.