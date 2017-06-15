Карякин проиграл Карлсену на супертурнире в Норвегии

Россиянин Сергей Карякин проиграл чемпиону мира норвежцу Магнусу Карлсену в восьмом туре шахматного супертурнира, проходящего в норвежском Ставангере. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Карякин, игравший черными, признал поражение на 44-м ходу. Эта победа стала для 26-летнего Карлсена первой на турнире. Другой россиянин Владимир Крамник уступил французу Максиму Вашье-Лаграву, армянин Левон Аронян и индиец Вишванатан Ананд, американцы Хикару Накамура и Уэсли Со, а также их соотечественник Фабиано Каруана и голландец Аниш Гири свели свои партии к ничьим.

Перед последним туром общий зачет с 5,5 очками возглавляет Аронян. За ним следуют Накамура (5 очков), Гири (4,5) Крамник (4), Со (4), Ананд, Каруана, Вашье-Лаграв и Карлсен (все — по 3,5). Карякин с 3 очками располагается на последнем месте. В последнем, девятом туре Крамник сыграет с Гири, Карякин с Вашье-Лагравом, Ананд с Карлсеном, Со с Ароняном и Каруана с Накамурой.

Все участники этого турнира, кроме Карякина и Гири, входят в десятку сильнейших шахматистов. Призовой фонд соревнований составляет 249 тысяч евро. Победитель получит 70 тысяч евро.

С 11 по 30 ноября 2016 года в Нью-Йорке проходил матч за титул чемпиона мира по классическим шахматам между Карякиным и Карлсеном. Соперники не выявили победителя в 12 основных партиях, судьба титула решилась на тай-брейке, где сильнее оказался норвежец.

